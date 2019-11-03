نيشيكاوا أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والثمانين ليقود منتخب بلاده لبلوغ دور الستة عشر وتصدر المجموعة الرابعة بسبع نقاط، فيما جاءت السنغال المتأهلة سلفاً في المركز الثاني بست نقاط.

وفي المجموعة ذاتِها تغلبت هولندا على الولايات المتحدة بأربعة أهداف دون رد، سونتجي هانسن افتتح التسجيلَ في الدقيقة الثانية والأربعين وأضاف اللاعبُ ذاتُه الهدفَ الثاني عند الدقيقة الحادية والخمسين ليتمكنَ محمد تابوني من تسجيل الهدفِ الثالث في الدقيقة السبعين ثم اختتم جيدين براف الرباعية َعند الدقيقة السادسة والثمانين، ليحصدَ المنتخبُ الهولندي ثلاثَ نقاط ٍ قد تكون كافية ً لتأهله من ضمن أفضل الثوالث المنتخبات صاحبة المركزِ الثالث، لكن يتوجب عليه الانتظار لحين انتهاء مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة.