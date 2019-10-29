كأس العالم للناشئين: المنتخب الإيطالي يفوز على منتخب جزر سليمان بخماسية من قبل beIN SPORTS October 29, 2019 13:03 0:45 دقيقة حقق المنتخب الإيطالي فوزاً كبيراً على منتخب جزر سليمان بخمسة أهداف دون مقابل في المجموعة السادسة من كأس العالم تحت 17 عاما. تقارير إخبارية المنتخب الإيطالي كأس العالم للناشئين -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 12:26 دقيقة موجز الأخبار 2:28 دقيقة أتليتيكو مدريد يبحث عن مواصلة نتائجه الجيدة 0:44 دقيقة إنتر يرحل إلى بريشيا بحثاً عن صدارة مؤقتة 1:51 دقيقة تايغر وودز يعادل الرقم القياسي لعدد الألقاب 2:17 دقيقة كأس العالم للناشئين: فرنسا تفتح مشوارها بالفوز 2:39 دقيقة موهبة إيكاردي "الهداف الفذ" تطفو على سطح باريس 0:37 دقيقة ستام يستقيل من تدريب فينورد 0:53 دقيقة معاقبة ريبيري بالإيقاف ثلاث مباريات 5:45 دقيقة ليفربول أجمل فريق في العالم والهلال سقط قناعه !