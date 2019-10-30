أصحاب الأرض احرزوا الهدف الأول في الدقيقة العشرين عن طريق كايو جورجي ثم أضاف تاليس ماغنو الهدف الثاني عند الدقيقة الحادية والثمانين ليختتم دييغو الثلاثية البرازيلية في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

وضمن المجموعة ذاتها، بلغ منتخب أنغولا ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الكندي بهدفين لواحد.

السبق كان لأنغولا عبر هدف زيني في الدقيقة الحادية والثلاثين، وبعد ثلاث دقائق من الاستراحة تمكن المنتخب الكندي من ادراك التعادل بواسطة جيسين راسل رو قبل ان يحسم دافيد نزا نزا فوز انغولا بتوقيعه الهدف الثاني في اللحظات الاخيرة من اللقاء.