المنتخب الياباني تحصل على ركلة جزاء تولّت مايكا هامانو تنفيذَها بنجاح في الدقيقة الثانية والستين. ومن ركلة جزاء أخرى عادت اللاعبة ذاتها لتضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والسبعين.

وحقق المنتخب الإسباني فوزاً كاسحاً على حساب منتخب كوستاريكا المستضيف بخماسية دون رد، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

سونيا غارثيا افتتحت التسجيل للإسبانيات عند الدقيقة السادسة والعشرين، ثم أضافت أريادنا مينغويثا الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

بعدها حصل منتخب إسبانيا على ركلة جزاء سجلت منها إنما غابارّو الهدفَ الثالثَ في الدقيقة الثانية والستين، قبل أن تضيفَ أني اليشبورو الهدف الرابع عند الدقيقة الرابعة والسبعين ثم اختتمت سلمى باراي ويلو المهرجان التهديفي قبل نهاية المباراة بقليل.

