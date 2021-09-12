كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات: المنتخب المصري يخسر من منتخب الاتحاد الروسي من قبل beIN SPORTS September 12, 2021 23:42 1:52 دقيقة تعرض المنتخب المصري للخسارة أمام منتخب الاتحاد الروسي بتسعة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات المقامة في ليتوانيا. تقارير إخبارية المنتخب المصري لكرة القدم داخل الصالات كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات -آخر الفيديوهات 8:46 دقيقة مدفيديف يتوج بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس 1:55 دقيقة أنشيلوتي يتحدث عن سر تطور أداء فينيسيوس 1:35 دقيقة محمد صلاح: "أنا فخور جداً بما حققته" 1:52 دقيقة المنتخب المصري يخسر من منتخب الاتحاد الروسي 1:47 دقيقة السد يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز أمام السيلية 4:33 دقيقة ليون يحقق فوزه الثاني توالياً 2:02 دقيقة بنزيمة: إنها ليلة استثنائية 0:41 دقيقة بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على سلتا فيغو 0:49 دقيقة ستوسور وزهانغ تتوجان بلقب زوجي السيدات 1:59 دقيقة كلوب متأثراً يتحدث عن إصابة إليوت