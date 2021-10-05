ودعا يوناس باير-هوفمان الأمين العام للنقابة في اجتماع عبر الفيديو الثلاثاء على هامش العرض التقديمي حول متطلبات اللعب للاعبين المحترفين، الى "إصلاح معقول وفعال" لتخفيف العبء عن لاعبي كرة القدم وتقليل فرص الإصابة.

وقال عن اقتراح فيفا بإقامة كأس العالم كل سنتين عوضاً عن كل أربع سنوات، إن "هناك افتقار مطلق للرؤية الشاملة والقيادة من معظم المؤسسات. إن الاقتراحات سواء كانت جيدة أو سيئة أو قبيحة بالنسبة لكرة القدم، لا تملك سوى القليل من الأساس لإجراء محادثة أو استشارة، لأن كل شيء يتماشى مع المصالح التجارية للبطولات المختلفة".

ورأى "أن ذلك يقوض حقاً فرصتنا في الحصول على اصلاح معقول وفعال. نود حقاً أن نحاول التفريق بين المحادثات حول الروزنامة وتلك المتعلقة بالبطولات. هاتان محادثتان منفصلتان تماماً".

وطفت فكرة تنظيم كأس العالم مرة كل سنتين في أوائل آذار/مارس الماضي من قبل المدرب السابق لأرسنال الانكليزي ومدير التطوير في فيفا حالياً الفرنسي أرسين فينغر، لكنها واجهت معارضة كبيرة.

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "دراسة جدوى" خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ71 للهيكل الرياضي الدولي الذي عقد بتاريخ 21 أيار/مايو 2021.



لكن اقتراحات فيفا لاقت اعتراضات خصوصاً من رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، معتبراً ان هذه الخطة "ستضعف" كأس العالم، فيما رأى اتحاد أميركا الجنوبية أن تقصير الفترة الفاصلة "ليس مبرراً من الناحية الرياضية".

ومن أبرز حجج إقامتها مرة كل سنتين، أنها قد تجلب إيرادات إضافية توزّع على اتحادات في إفريقيا، آسيا وأميركا الجنوبية المعتمدة بشكل كبير على تمويل فيفا مقارنة مع الاتحادات الأوروبية الغنية.

وتفادى فينغر مخاطر إرهاق اللاعبين الدوليين، لأنهم بحسب رأيه سيخوضون عدداً أقل من الرحلات الطويلة وسيستفيدون من "25 يوماً على الأقل" من الراحة بعد منافساتهم الصيفية مع منتخبات بلادهم.

ومن المقرر أن يصدر فيفا تقريراً كاملاً في تشرين الثاني/نوفمبر قبل "قمة عالمية" بحلول نهاية العام.

وخلافاً للأطراف التي أبدت معارضتها الشديدة للفكرة، لاسيما الاتحاد الأوروبي للعبة، اتبعت "فيفبرو" نهجاً أكثر واقعية.

وقال باير-هوفمان "إن تكثيف النوافذ (المخصصة للمباريات الدولية) أمر مثير للاهتمام. لقد عقدنا أول اجتماع مع فيفا حول هذا الأمر منذ حوالي أسبوع. هناك الكثير من الأمور التي ما زلنا بحاجة إلى النظر فيها وتحليلها في هذا الاقتراح برمته".