كأس العالم دون الـ17 عاما: المنتخب السنغالي يفوز برباعية على نظيره الأمريكي من قبل beIN SPORTS October 28, 2019 13:28 0:50 دقيقة تغلبت السنغال على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف لواحد لحساب المجموعة الرابعة في كأس العالم دون الـ17 عاما. ولحساب المجموعة ذاتها فاز المنتخب الياباني على نظيره الهولندي بثلاثية نظيفة . تقارير إخبارية المنتخب السنغالي -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:56 دقيقة أتالانتا يفتك بأودينيزي ويدنو من إنتر ويوفنتوس 4:40 دقيقة مونشنغلادباخ يستعيد توازنه وزعامة الـ"بوندسليغا" 4:19 دقيقة ملخص مباراة روما وميلان 3:37 دقيقة ملخص مباراة إشبيلية وخيتافي 4:04 دقيقة سان جيرمان يقسو على مرسيليا برباعية نظيفة 4:40 دقيقة ملخص مباراة مونشنغلادباخ وفرانكفورت 4:54 دقيقة أرسنال ينتكس مجدداً ويونايتد يتوازن 4:59 دقيقة ملخص مباراة نورويتش سيتي ومانشستر يونايتد 5:08 دقيقة ليفربول يقلب تأخره أمام توتنهام ويستعيد "أريحيته"