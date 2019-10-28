كأس العالم دون الـ17 عاما: فرنسا تفتح مشوارها في البطولة بالفوز على تشيلي من قبل beIN SPORTS October 28, 2019 13:11 0:31 دقيقة تغلبت فرنسا على تشيلي بهدفين دون رد لحساب المجموعة الثالثة في منافسات كأس العالم تحت سبعة عشر عاماً التي تحتضنها البرازيل. في المجموعة ذاتها فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره منتخب هايتي بهدفين لواحد. تقارير إخبارية منتخب فرنسا المنتخب التشيلي -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:56 دقيقة أتالانتا يفتك بأودينيزي ويدنو من إنتر ويوفنتوس 4:40 دقيقة مونشنغلادباخ يستعيد توازنه وزعامة الـ"بوندسليغا" 4:19 دقيقة ملخص مباراة روما وميلان 3:37 دقيقة ملخص مباراة إشبيلية وخيتافي 4:04 دقيقة سان جيرمان يقسو على مرسيليا برباعية نظيفة 4:40 دقيقة ملخص مباراة مونشنغلادباخ وفرانكفورت 4:54 دقيقة أرسنال ينتكس مجدداً ويونايتد يتوازن 4:59 دقيقة ملخص مباراة نورويتش سيتي ومانشستر يونايتد 5:08 دقيقة ليفربول يقلب تأخره أمام توتنهام ويستعيد "أريحيته"