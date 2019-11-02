(أندراس نيميث) افتتح التسجيلَ للمجر في الدقيقة الخمسين/ لكن الإكوادوريينَ قلبوا النتيجة َ بهدفين، جاء أولُهما عبر (بيدرو فيتي) في الدقيقة السادسةِ والستين/ والثاني بعدها بدقيقتين فقط عبر (جون ميركادو)/ لكنَّ منتخب "المجر" تمكن من معادلةِ النتيجة عبر (نيميث) مجدداً في الدقيقة الثالثةِ والسبعين/ وقبل أربع ِ دقائقَ من نهايةِ الوقتِ الأصلي تمكنت الإكوادور من تسجيل هدف الفوز عبر (يوهان مينا)، ليضمنَ لبلادهِ العبورَ في المركز الثاني خلفَ "نيجيريا" المتأهلةِ سلفاً.

أستراليا تفوز على نيجيريا وتنافس على مركز مؤهل كصاحب أفضل مركز ثالث

انتصارُ "الإكوادور"، حرم "أستراليا" من التأهلِ المباشر ِ رغم فوزِها على "نيجيريا" بهدفين لواحد..

(نواه بوتيتش) افتتح التسجيلَ للأستراليين في الدقيقةِ الثالثة َ عشرة/

لكن "نيجيريا" ، تمكنت من معادلةِ النتيجة سريعاً عبر (بيتر أولاوال)/

وفي الشوط الثاني تحصل منتخبُ "أستراليا" على ركلةِ جزاءٍ ترجمها (بوتيتش) إلى هدفٍ ثانٍ، أبقى على آمال ِ الأستراليينَ في المنافسةِ على مَقعدٍ في ثمن النهائي، ضمن أصحابِ أفضل ِ مركز ٍ ثالث.

البرازيل المتأهلة سلفا تحقق الفوز على حساب المنتخب الأنغولي

وأنهى المنتخبُ "البرازيلي" الدور الأول من البطولة بالعلامةِ الكاملة، بعد فوزه ِ على نظيره ِ "الأنغولي" بهدفين دون مقابل، لحساب المجموعةِ الأولى.

Talles Magno (تاليس ماغنو) افتتح النتيجة َ للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الثامنةِ والستين/ بعدها أتى دورُ زميلهِ (غابريال فْيرون) Gabriel Veron ليوقعَ على الهدف الثاني، وتبلغ َ الكتيبة ُ البرازيلية النقطة َ التاسعة.

منتخب نيوزيلندا ينعش آماله في التأهل بالفوز على نظيره الكندي

وفي المجموعةِ ذاتها، فاز منتخبُ "نيوزيلندا" على نظيره ِ "الكندي" بهدف ٍ دون مقابل، هدفُ المباراة ِ الوحيد أتى عبر (ماثيو غاربيت) Matthew GARBETT في الدقيقة السابعةِ والعشرين، لينعشَ آمال منتخبهِ النيوزيلندي في التأهل إلى الدور المقبل.

