تقدم المنتخب المجري بعد ثلاث دقائق من اللعب بواسطة جيورجي كومارومي ثم تعادل النيجيريون عند الدقيقة 20 بهدف سامسون تيجاني من علامة الجزاء.

وعاد المنتخب المجري ليتقدم مجدداً بفضل صامويل ماجور في الدقيقة 28.

غير أن المنتخب النيجيري انتقض مع اقتراب المباراة من نهايتها مسجلا ثلاثة أهداف متتالية، حيث عادل النتيجة في الدقيقة (79) برأسية أوصمان ابراهيم وبعدها بدقيقتين تقدمت نيجيريا بفضل أدينيي وفي الدقيقة 85 اختتم تيجاني النتيجة لممثل إفريقيا بهدف رابع.

في المجموعة ذاتها، فاز منتخب الأكوادور على المنتخب الأسترالي 2-1.