حكم اللقاء استعان بتقنية الفيديو المساعد ليعلن عن ركلة جزاء لصالح المكسيك غير أن "لونا" لم يستثمرها على أحسن وجه بعد تصدى الحارس الإيطالي، ثم تمكن "ديغناند غنونتو" من منح الإيطاليين التقدم في الدقيقة الرابعة والسبعين، غير ان المنتخب المكسيكي ادرك التعادل عبر "إيفران ألفاريز" في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع، بعدها بدقيقتين أهدى "إينوما أودوجي" نقاط الفوز لإيطاليا، وشهدت المباراة إقصاء المكسيكي "رافاييل مارتينيز" بالبطاقة الحمراء.

