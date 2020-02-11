كأس السوبر الإفريقية تجوب أنحاء دولة قطر February 11, 2020 08:28 2:17 دقيقة في إطار جولته بمدينة الدوحة زار مجسم كأس السوبر الإفريقية المدرسة المصرية للغات والمدرسة التونسية. الزيارة كانت فرصة لا تعوض لتلاميذ المدرستين لرؤية الكأس عن قرب والتقاط الصور التذكارية معه. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 9:32 دقيقة دولة قطر تحتفل باليوم الرياضي 0:25 دقيقة ليفربول يستعيد "إيقاع" التدريبات بحضور ماني 0:29 دقيقة كلينسمان يستقيل من تدريب هيرتا برلين 11:09 دقيقة موجز الأخبار 1:51 دقيقة الدوري المصري يستقطب نجوم الكرة التونسية 1:50 دقيقة باكس ينتصر برغم غياب يانيس 2:17 دقيقة كأس السوبر الإفريقية تجوب أنحاء دولة قطر 1:39 دقيقة كوادرادو سعيد مع "السيدة العجوز" 1:59 دقيقة المغربي سفيان شاكلة يسعى إلى التألق مع فياريال 1:22 دقيقة الإسباني بوستا يبلغ الدور الثاني من بطولة روتردام