كأس السوبر الإفريقية: المؤتمر الصحفي لنادي الترجي قبل مواجهة الزمالك من قبل beIN SPORTS February 13, 2020 17:29 9:48 دقيقة شاهدوا وقائع المؤتمر الصحفي للترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك المصري في مباراة كأس السوبر الإفريقية غداً الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة الإتحاد السوري يتفق مع معلول لتدريب المنتخب الأول 0:52 دقيقة دفن كوبي براينت وابنته بعيدا عن الإعلام 0:35 دقيقة رسمياً: زياش إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي 1:35 دقيقة ليكرز يحسم القمّة مع ناغتس 3:11 دقيقة ليون يبلغ نصف النهائي على حساب مرسيليا 2:07 دقيقة استعدادات رابطة جماهير الزمالك بالدوحة 3:35 دقيقة سان جيرمان بسهولة إلى نصف نهائي كأس فرنسا 0:30 دقيقة فوز مقنع لمونفيس في رحلة الدفاع عن لقبه 0:34 دقيقة يورغن كلوب مهتم بالتعاقد مع الألماني تيمو فيرنر 0:37 دقيقة هل يغادر سانشو بوروسيا دورتموند نهاية الموسم؟