كأس السوبر الأفريقية: المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك قبل مواجهة الترجي من قبل beIN SPORTS February 13, 2020 18:14 8:12 دقيقة أكد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أهمية التتويج بكأس السوبر الإفريقية رغم الإرهاق الذي يعاني منه الفريق بسبب ضغط المباريات. مقابلات -آخر الفيديوهات 8:12 دقيقة المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك قبل مواجهة الترجي 9:48 دقيقة المؤتمر الصحفي لنادي الترجي قبل مواجهة الزمالك 0:33 دقيقة الإتحاد السوري يتفق مع معلول لتدريب المنتخب الأول 0:52 دقيقة دفن كوبي براينت وابنته بعيدا عن الإعلام 0:35 دقيقة رسمياً: زياش إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي 1:35 دقيقة ليكرز يحسم القمّة مع ناغتس 1:54 دقيقة قمّة مرتقبة بين الترجي والزمالك في كأس السوبر 3:11 دقيقة ليون يبلغ نصف النهائي على حساب مرسيليا 2:07 دقيقة استعدادات رابطة جماهير الزمالك بالدوحة 3:35 دقيقة سان جيرمان بسهولة إلى نصف نهائي كأس فرنسا