واكدت اللجنة العليا للمشاريع والارث ان "ستاد الوكرة هو اول ملاعب كأس العالم الذي يتم بناءه بالكامل من الصفر، وثاني الملاعب بعد ستاد خليفة الدولي الذي اعيد افتتاحه ايار/مايو 2017".

وتبلغ سعة ستاد الوكرة 40 الف متفرج وسوف يستضيف مباريات كأس العالم من الدور الاول وحتى ربع النهائي.

واعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسميا نفاد تذاكر المباراة النهائية التي تجمع بين الدحيل والسد والتي تحظي باهتمام جماهيري كبير سواء للمنافسة الشرسة بين اقوي فريقين في قطر او لحضور تدشين ثاني ملاعب كاس العالم.

ويخوض السد المباراة بصفوف مكتملة بقيادة الاسباني تشافي ومواطنه غابي، والهداف الجزائري بغداد بو نجاح والثنائي الدولي حسن الهيدوس واكرم عفيف، فيما يعاني الدحيل من غيابات واضحة ابرزها بسام الراوي قلب الدفاع للاصابة في المباراة الاخيرة امام السيلية وكريم بوضياف لاعب الوسط، وعدم وضوح الرؤية للهداف المغربي يوسف العربي الذي غاب عن اخر مباريات فريقه.

وسيعول الدحيل على الثنائي المعز علي ومحمد مونتاري ومعهما البرازيلي إدميلسون والياباني شويا ناكاجيما فيما يقود الدفاع المغربي المهدي بنعطية.

واعتبر البرتغالي روي فاريا مدرب الدحيل ان الوصول للنهائي خطوة جيدة، وقال عقب الفوز على السيلية في نصف النهائي "نحن نريد ان ننقذ الموسم وهو هاجسنا وهاجس الجميع داخل النادي، وسنحاول ان نخرج بموسم ناجح ويحدونا الامل ان نحقق الانتصار".

في المقابل قال مواطنه جوزفالدو فيريرا مدرب السد "اتمنى مغادرة قطر بعد انتهاء مشواري مع الفريق وانا متوج بلقب كأس الامير".

وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان بالنهائي وكانت المرة الاولى عام 2016 وحقق الدحيل (بمسماه القديم لخويا) الفوز بركلات الجزاء الترجيحية 4-2 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل بهدفين لكلا الفريقين.

ويعد السد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب 16 مرة مواسم 1975 و77 و82 و85 و86 و88 و91 و94 و2000 و2001 و2003 و2005 و2007 و2014 و2015 و2017، مقابل مرتين للدحيل 2016 و2018.