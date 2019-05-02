بلغ حامل اللقب الدحيل نصف نهائي كأس أمير قطر بفوزه على الشحانية بهدفين دون رد.

منح الحكم ركلة جزاء للشحانية في الدقيقة الـ33 بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد، لكن أمين ليكومت حرم قائد الشحانية الإسباني ألفارو ميخيا من افتتاح التسجيل.

ثم عاد الحكم ليستيعن بتقنية الـ"VAR" مجددا ويلغي ورقة حمراء كان قد منحها للاعب الشحانية عبد الله اليزيدي ويستبدلها بإنذار فيما دون المهاجم المغربي يوسف العربي هدف السبق لمصلحة الدحيل في الدقيقة 58 وأمّن باولو إدميلسون تأهل الدحيل بهدف ثان مطلع الدقيقة 79.

وإلى الدور ذاته تأهل السد بفوزه على الغرافة 4-2.

رباعية السد افتتحها خوخي بوعلام عند الدقيقة السابعة عشرة، وضاعف الجزائري بغداد بونجاح النتيجة في آخر دقيقة من الشوط الأول، ليأتي الدور على أكرم عفيف الذي وقّع ثالث أهداف "الزعيم" في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وقلّص مهدي طارمي النتيجة للغرافة في الدقيقة الثامنة والسبعين.

وقبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي أحرز عمرو عبد الفتاح الهدف الثاني للـ"فهود"، وفي الوقت المبدّد من المباراة أضاف بغداد بونجاح الهدف الرابع للسد موقعا الثنائية.

