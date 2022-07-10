كأس أمم إفريقيا للسيدات توتال إنرجيز المغرب 2022 – المنتخب التونسي يبلغ ربع النهائي من قبل beIN SPORTS July 10, 2022 10:31 0:33 دقيقة حجزت تونس مقعداً في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات توتال إنرجيز المغرب 2022 رغم خسارتها أمام الكاميرون بهدفين دون مقابل لحساب المجموعة الثانية. تقارير إخبارية المنتخب التونسي -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة كوري ينقل مهاراته من عالم السلة إلى عالم الغولف 0:39 دقيقة لوس أنجليس كليبرز يتعاقد مع جون وول 0:33 دقيقة المنتخب التونسي يبلغ ربع النهائي 0:36 دقيقة سواريز يقرر عدم التعاقد مع ريفر بليت 1:19 دقيقة ريشارليسون يتحدّث عن انتقاله إلى توتنهام 3:24 دقيقة ملاعب رولان غاروس تستعد لاحتضان مباريات البادل 5:31 دقيقة إيبدين وبورسيل يتوجان بلقب زوجي الرجال 0:33 دقيقة إنتر يعلن تمديد عقد حارسه هاندانوفيتش 0:29 دقيقة ساوثهامبتون يدعم صفوفه بضم أريبو من رينجرز 0:39 دقيقة دي غروت تحرز لقب ويمبلدون في فئة الكراسي المتحركة