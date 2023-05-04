كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً: مالي إلى ربع النهائي May 4, 2023 22:26 0:33 دقيقة بلغت مالي ربع نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً في صدارة المجموعة الثالثة بفوزها على الكاميرون بهدفين دون رد. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة موسم استثنائي لنابولي في الدوري 4:15 دقيقة قصة جميلة بين ماردونا ونابولي 0:41 دقيقة نابولي بطلاً للدوري الإيطالي لأول مرّة منذ 33 عاما 4:28 دقيقة مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في الوقت القاتل 0:33 دقيقة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً: مالي إلى ربع النهائي 5:31 دقيقة السد يتجاوز الدحيل ويؤجل حسم اللقب 1:03 دقيقة فوز مثير لإشبيلية على حساب إسبانيول 1:00 دقيقة فيتزر في لقاء خاص مع beIN SPORTS 3:56 دقيقة الدوحة تحتضن كونغرس الاتحاد الدولي للجودو 0:37 دقيقة كاراتسيف إلى نصف النهائي الأول له في الماسترز