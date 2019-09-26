وفي ما يلي مجموعات كأس آسيا تحت 23 عاماً:

المجموعة الأولى: تايلاند – العراق – أستراليا – البحرين

المجموعة الثانية: قطر – اليابان – السعودية – سوريا

المجموعة الثالثة: أوزبكستان – كوريا الجنوبية – الصين – إيران

المجموعة الرابعة: فيتنام – كوريا الشمالية – الأردن – الإمارات

وستقام البطولة انطلاقاً من 6 كانون الثاني/يناير إلى 26 من ذات الشهر.

وأقيمت النسخة الماضية في الصين، وانتهت بإحراز أوزبكستان اللقب على حساب فيتنام (2-1) فيما عاد المركز الثالث للمنتخب القطري على حساب كوريا الجنوبية.

وتمكن القطري المعز علي من التتويج بلقب هداف البطولة بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف.