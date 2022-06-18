كأس آسيا تحت 23 عاماً: المنتخب الياباني يظفر بالمركز الثالث من قبل beIN SPORTS June 18, 2022 22:35 0:34 دقيقة تمكن المنتخب الياباني من انتزاع المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف دون رد في كأس آسيا تحت 23 عاماً. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة المنتخب الياباني يظفر بالمركز الثالث 0:46 دقيقة لوغريت يأمل في بلوغ نصف نهائي المونديال 0:39 دقيقة نكيتياه يواصل المشوار مع أرسنال 3:19 دقيقة وينينغتون وليديكي يخطفان الأنظار في بودابست 0:34 دقيقة أنس جابر تواصل الإبداع وتبلغ نهائي بطولة برلين 0:35 دقيقة ماتيو بيريتيني إلى نهائي بطولة كوينز 0:50 دقيقة ديمبيلي يؤكد سعادته بالتواجد في صفوف برشلونة 1:09 دقيقة ميدفيديف يحجز مقعده في نهائي بطولة هاله 0:35 دقيقة بانيايا أول المنطلقين في جائزة ألمانيا الكبرى 0:43 دقيقة منتخب قطر للبادل يتأهل إلى بطولة العالم