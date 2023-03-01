حيدر عبدالكريم افتتح التسجيل لأسود الرافدين في الدقيقة الثامنة والعشرين، وطرد الحكم لاعب المنتخب العراقي شربل عوني في الدقيقة الأولى من الوقت المتحسب بديلاً عن الضائع لشوط المباراة الأول، وفي الدقيقة الرابعة والسبعين أضاع قائد المنتخب العراقي عبدالرزاق قاسم ركلة جزاء لبلاده، ونجح محمد جميل في إضافة الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة السادسة من الوقت التحسب بديلاً عن الضائع.

وفي المجموعة ذاتها، إنقاد المنتخبُ السوري للخسارة من نظيرهِ الأوزبكي بهدفين دون رد.

أبوسبـيك فايزو لييفْ افتتح التسجيل عند الدقيقة السابعة والثلاثين، قبل أن يعودَ زميلُه محمد حزبافي ويسجل الهدف الثاني عند الدقيقة الثامنة والستين.

واستهل المنتخبُ القطري مشواره بالخسارة أمام نظيره الإيراني بهدف دون مقابل ضمن المجموعة الثانية.

هدف المباراة الوحيد كان عن طريقِ ركلةِ جزاءٍ تحصل عليها المنتخبُ الإيراني، ليتكفل اللاعبُ محمد حزباوي بترجمتها إلى هدف المواجهة الوحيد في الدقيقة الخامسة والستين.

وفي المجموعة الثانية أيضاً، خسر المنتخب الأسترالي مباراته أمام نظيره الفيتنامي بهدف دون رد

نجوين كووك فيـيت منحَ الأفضلية لمنتخب بلاده منذ الدقيقة السادسة، هدف ظل صامداً لنهاية المباراة ليمنح فيتنام النقاط الثلاث.





