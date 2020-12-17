قمّة مرتقبة بين السد والعربي في نهائي كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS December 17, 2020 21:36 3:00 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين السد والعربي في نهائي كأس أمير دولة قطر وفي افتتاح ملعب الريان المونديالي. تقارير إخبارية العربي السد كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 4:09 دقيقة روما يلتحق بفرق المقدمة 4:54 دقيقة مانشستر يونايتد يعود مظفراً من أرض شيفيلد يونايتد 3:00 دقيقة قمّة مرتقبة بين السد والعربي في النهائي 0:34 دقيقة ألكسندر تشيفرين يتحدّث عن العنصرية 1:02 دقيقة صعوبات كبيرة في تنظيم الـ"يورو" 16:22 دقيقة إرلينغ هولاند في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:48 دقيقة مباريات أندية لندن ومانشستر تُلعب خلف أبواب موصدة 0:34 دقيقة تشيفرين معجب بتحضيرات قطر لاستضافة المونديال 0:47 دقيقة رابطة الـ"بريمرليغ" ترفض مقترح رفع عدد التبديلات 9:08 دقيقة هالغريمسون وأحمد فتحي يتحدثان عن النهائي