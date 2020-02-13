ويبحث الزمالك حامل لقب كأس الاتحاد (الكونفدرالية) عن لقب رابع في الكأس السوبر وأول منذ عام 2003، بينما يأمل الترجي في إحراز لقبه الثاني بعد تتويج يتيم عام 1995، ليواصل تزعم الكرة القارية بعد نيله لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين.

ويأمل الترجي في تعويض خسارته 1-2 في مباراة كأس السوبر 2019 أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في مواجهة متجددة بين مدربه معين الشعباني، والمدير الفني الحالي للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون الذي قاد الرجاء لإحراز لقب الكأس السوبر العام الماضي في الدوحة أيضاً.

وسيكون موعد الغد بين الفريقين على ستاد ثاني بن جاسم الذي يتسع لنحو 25 ألف متفرج، الأول من ثلاثة ستجمع بينهما في غضون ثلاثة أسابيع: فبعد كأس السوبر، يلتقي الفريقان في نهاية الأسبوع الأخير من شباط/فبراير الحالي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال في مصر، على أن يخوضا لقاء الإياب بعدها بأسبوع في تونس.

ويحمل لقاء الغد الرقم 7 بينهما في المسابقة القارية الأم، حيث كان التفوق من نصيب الزمالك مرتين مقابل مرة للترجي، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل آخرها في دور المجموعات لدوري الأبطال 2005.



مدرجات ممتلئة

ستكون الأنظار متجهة إلى المباراة التي تنطلق عند الساعة السابعة مساء بتوقيت الدوحة (16,00 بتوقيت غرينيتش)، لاسيما وأن تذاكرها بيعت بالكامل، بحسب ما أعلن الاتحاد الإفريقي.

ولقي كل من الفريقين استقبالاً صاخباً لدى وصولهما إلى مطار حمد الدولي، لاسيما من خلال رابطة مشجعي الزمالك في الدوحة، والمشجعين التونسيين الذين يحضرون بكثافة في العاصمة القطرية، في تكرار لمشهد رافق مشاركة الفريق الذهبي والأحمر في كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر في كانون الأول/ديسمبر 2019، وأنهاها الفريق في المركز الخامس.

ويعول كارتيرون على عدد من اللاعبين البارزين في تشكيلته مثل طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي الذي سبق له الدفاع عن ألوان الترجي، بينما لم تحسم بعد مشاركة قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" على خلفية تعافيه من إصابة في الركبة تعرض لها مؤخراً.

في المقابل، يعول الشعباني على أسماء يبرز فيها الليبي حمدو الهوني، علماً بأن تشكيلة الفريق شهدت تغييرات واسعة في الأشهر الماضية، آخرها رحيل المهاجم أنيس البدري إلى نادي الاتحاد السعودي.



