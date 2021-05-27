قمّة مرتقبة بين الأهلي ونهضة بركان من قبل beIN SPORTS May 27, 2021 22:14 3:35 دقيقة تتجه الأنظار يوم الجمعة إلى استاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة الذي يحتضن قمة من العيار الثقيل تجمع الأهلي المصري بفريق نهضة بركان المغربي في موقعة كأس السوبر الإفريقي. تقارير إخبارية الأهلي المصري كأس السوبر الإفريقي نهضة بركان -آخر الفيديوهات 3:35 دقيقة قمّة مرتقبة بين الأهلي ونهضة بركان 1:02 دقيقة هكذا تفاعلت الجماهير مع خبر مغادرة زيدان! 0:45 دقيقة 26 لاعباً في لائحة المنتخب المغربي 5:55 دقيقة آخر المستجدات بشأن عودة أليغري لتدريب يوفنتوس 0:36 دقيقة إنتر يتفق مع سيموني إنزاغي ولاتسيو يؤكد رحيله 7:48 دقيقة أبرز ردود الأفعال بعد مغادرة زيدان لريال مدريد 2:30 دقيقة تباين آراء الصحفيين بشأن رحيل زيدان عن ريال مديد 0:39 دقيقة الإيطالي بيتيول يفوز بالمرحلة 18 من طواف إيطاليا 0:29 دقيقة تومي بول إلى نصف نهائي دورة بارما 0:27 دقيقة دجوكوفيتش إلى نصف نهائي دورة بلغراد