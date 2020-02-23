قمة مرتقبة ينتظرها أنصار فنربهتشه وغلطة سراي February 23, 2020 10:32 2:28 دقيقة مباراة الديربي بين فنربهتشه وغلطة سراي من أهم المباريات في الدوري التركي ودائما ما تحظى بمتابعة ٍ جماهيرية كبيرة من أنصار الناديين تقارير إخبارية غلطة سراي فنربهتشه -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة زيدان: "قدمنا أداء جيداً ولم نستحق الخسارة" 2:10 دقيقة موراليس يتحدّث عن هدفه الرائع في شباك ريال مدريد 1:59 دقيقة ميلان يخفق في الدقائق الأخيرة ويكتفي بنقطة 0:36 دقيقة مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى - إصابة هازار مقلقة 4:06 دقيقة لايبزيغ المُذهل "يخنق" بايرن ميونيخ بـ"نقطة"! 3:35 دقيقة ريال مدريد يسقط أمام ليفانتي وبرشلونة في الصدارة 4:06 دقيقة ملخص مباراة لايبزيغ وشالكه 04 2:47 دقيقة ملخص مباراة مارسيليا ونانت 3:20 دقيقة مانشستر سيتي يُطيح بـ"ليستر" ويؤمن الوصافة 4:30 دقيقة رونالدو يسجل في مباراته الألف ويوفنتوس في الصدارة