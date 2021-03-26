قمة مرتقبة بين موريتانيا والمغرب في تصفيات أمم أفريقيا من قبل beIN SPORTS March 26, 2021 13:48 2:37 دقيقة أكمل المنتخبان الموريتاني والمغربي استعداداتهما للمباراة المرتقبة بينها في نواكشوط لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة, ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية. تقارير إخبارية موريتانيا تصفيات كأس أمم أفريقيا المغرب -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة حمودي يفوز برئاسة اللجنة الأولمبية العراقية 0:40 دقيقة قطر تواصل استعداداتها لمواجهة أذربيجان 0:52 دقيقة إبراهيموفيتش يكشف عن أسرار من مباراة جورجيا 2:37 دقيقة قمة مرتقبة بين موريتانيا والمغرب في تصفيات أفريقيا 1:32 دقيقة اللافي يعتذر لجماهير ليبيا ومساعد مدرب تونس يشيد 3:10 دقيقة اليونان تُجبر إسبانيا على التعادل 3:48 دقيقة إيطاليا تتجاوز عقبة أيرلندا الشمالية بنجاح 4:31 دقيقة خماسية إنكليزية في مرمى سان مارينو 2:47 دقيقة ألمانيا تتجاوز عقبة أيسلندا بسهولة 4:52 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الجزائر وزامبيا