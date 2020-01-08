قمة عربية مبكرة بين قطر وسوريا في كأس آسيا تحت 23 عاماً من قبل beIN SPORTS January 8, 2020 19:21 2:05 دقيقة يواجه منتخب قطر شقيقه المنتخب السوري غداً الخميس في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية من منافسات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في تايلاند. -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة كيسمانوفيتش يشعر بالفخر بعد فوزه على تسونغا 0:30 دقيقة العراق يخطف تعادلا من أستراليا في كأس آسيا 23 عاما 1:53 دقيقة فيرداسكو: "في قطر.. أنا ألعب في بيتي" 1:52 دقيقة خسارة قاسية للبحرين في كأس آسيا تحت 23 عاماً 1:51 دقيقة روبيليف يتحدّث عن مضرب جديد! 2:05 دقيقة قمة عربية مبكرة بين قطر وسوريا 0:36 دقيقة روبليف يتجازو كوكوشكين ويضرب موعداً مع هيربر 0:46 دقيقة رالي دكار: بيترهانسل يحرز المرحلة الرابعة 0:41 دقيقة محمد صلاح يهنئ ساديو ماني والاتحاد المصري 0:25 دقيقة رياض محرز يهنئ ماني