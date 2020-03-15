وشهدت المباراة تضييع العديد من الفرص خاصة من جانب زملاء الدولي الجزائري سفيان فيغولي الذين كانوا قريبين جداً من حسم نقاط المباراة.

وكان النجم النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب طرابزون سبور والكولومبي راداميل فالكاو مهاجم غلطة سراي عبّرا عن استيائهما وقلقهما من استمرار الدوري والمنافسات في تركيا.

وذكر ميكيل في حسابه على انستغرام أنّ هناك أموراً مهمة أكثر الآن من كرة القدم، مضيفاً أنّه لم يعد يشعر بالراحة، ولايريد اللّعب في مثل هذا الوضع، مؤكداً أنّ على الجميع البقاء في منازلهم مع عائلاتهم لمواجهة هذه المحنة ومطالباً بإيقاف النشاط الكروي.



كما أبدى فالكاو قلقه من استمرار النشاط الكروي خصوصاً أنّه ينتظر مولوداً جديداً بعد أشهر.