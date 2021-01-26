قلق في صفوف المنتخب المغربي قبل مواجهة أوغندا من قبل beIN SPORTS January 26, 2021 12:08 2:29 دقيقة قلقٌ كبير يُراود كاملَ مكوناتِ المنتخب المغربي بعد فشلِ أسودِ الأطلس في هز شباكِ رواندا، المنتخبُ سجل هدفاً وحيداً من ركلة جزاء أمام توغو، لتُثار الكثيرُ من نقاطِ الاستفهام حول الخط الهجومي في ظل حتميةِ الفوز على أوغندا لتفادي الحسابات المعقدةِ. تقارير إخبارية المغرب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين -آخر الفيديوهات 2:29 دقيقة قلق في صفوف المنتخب المغربي قبل مواجهة أوغندا 1:17 دقيقة آرسنال يتطلع للثأر من ساوثهامبتون 0:40 دقيقة سحب قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاماً 1:00 دقيقة غوارديولا: النتائج الإيجابية تمنحنا دفعة معنوية 0:24 دقيقة ريال مدريد يعلن إصابة ناتشو بفيروس كورونا 0:59 دقيقة خيتافي يسجل هدفاً تاريخياً ويخسر بالخمسة 3:08 دقيقة ليبيا تودّع بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 3:59 دقيقة توتنهام يعبر إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد 0:31 دقيقة قطر تضمن التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد 0:41 دقيقة تعثر وصول وفد التفتيش ووزارة الشباب والرياضة توضح