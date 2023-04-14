وسيتعين على المنتخب القطري تقديم أداء قوي إذا أراد الذهاب بعيداً في المسابقة بعدما وضعته القرعة رفقة كل من المكسيك وهايتي وهندوراس.

وكان منتخب قطر بطل آسيا 2019 قد شارك في النسخة الماضية من البطولة ونجح في الوصول إلى نصف النهائي قبل أن يخسر من أميركا التي توّجت لاحقاً باللقب على حساب المكسيك.

وستقام البطولة في كل من كندا وأميركا بين الرابع والعشرين من شهر حزيران/يونيو والسادس عشر من شهر تموز/ يوليو.

وأسفرت القرعة التي سينضم لها ثلاثة منتخبات تتأهل من التصفيات عن المجموعات الآتية:



المجموعة الأولى: أميركا، جامايكا، نيكاراغوا، المتأهل من التصفيات (9).

المجموعة الثانية: المكسيك، هايتي، هندوراس، قطر.

المجموعة الثالثة: كوستاريكا، بنما، السلفادور، المتأهل من التصفيات (8).

المجموعة الرابعة: كندا، غواتيمالا، كوبا، المتأهل من التصفيات (7).

وسيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى ربع نهائي البطولة.