قطر.. خبرات التنظيم المتراكمة حاضرة دوماً لاستقطاب البطولات من قبل beIN SPORTS May 2, 2020 12:50 1:51 دقيقة ترتكز قطر دائماً، في كل ملف تقدمه لتنظيم المنافسات الرياضية العالمية على خبرتها الطويلة والمتراكمة في هذا الشأن، ولعل طلب استضافتها لكأس آسيا 2027 لن يخرج عن هذه القاعدة، لكنه سيكون بنكهة مونديالية فريدة إذا ما أسند لقطر. -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة قطر.. خبرة التنظيم حاضرة دوماً لاستقطاب البطولات 0:30 دقيقة إصابات بفيروس كورونا في نادي كولن 1:01 دقيقة قطر تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2027 0:45 دقيقة إلغاء كأس الرابطة الإنكليزية أمر وارد ! 0:41 دقيقة أندية الـ"بريميرليغ" تجدد التزامها باستكمال الموسم 2:06 دقيقة أندية الدوري الإيطالي تتفق على مصير الموسم 0:51 دقيقة ليبرون ينفي الدعوات في ليكرز لإلغاء الموسم 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:20 دقيقة ليون ينوي اتخاذ "إجراءات عديدة" ضد قرار الرابطة 2:49 دقيقة من هو الطفل الذي نال إعجاب ميسي ؟