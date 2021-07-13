

وتأتي مشاركة منتخب قطر في منافسات البطولة في إطار شراكة استراتيجية بين الاتحاد القطري لكرة القدم واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).



وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع قطر في مجموعة تضم منتخبات غرينادا وهندوراس وبنما. ويفتتح العنابي مبارياته في المجموعة صباح الأربعاء المقبل في مدينة هيوستن الأمريكية، بمواجهة مع منتخب بنما الذي شارك في النسخة الماضية من كأس العالم.



وحول أهمية المشاركة في هذه البطولة، قال نجم العنابي عبد الكريم حسن: "سنخوض العديد من المباريات خلال رحلة استعدادنا للمونديال، وسنواجه في الكأس الذهبية منتخبات لها أسلوب مختلف في اللعب، وهو ما سيثري خبراتنا كثيراً".



أما المدير الفني الإسباني فيليكس سانشيز فيرى أن هذه البطولة تمنحه فرصة للوقوف على جاهزية الفريق، وقال: "لهذه البطولة أهمية كبيرة، فالمشاركة في بطولات رسمية والتعرف على مدارس كروية مختلفة يمنحنا فرصة لتقييم مستوانا مقارنة بالمنتخبات التي سنواجهها في بطولة كأس العالم."



ويأمل عبد الكريم أن يسير العنابي في مونديال قطر 2022 على درب المنتخب الروسي الذي فاجأ الجميع بأدائه المميز في النسخة الماضية من كأس العالم، ونجح في بلوغ الدور ربع النهائي قبل أن يخرج بصعوبة بركلات الترجيح أمام المنتخب الكرواتي الذي وصل إلى المباراة النهائية.



وأضاف: "من الصعب توقع المرحلة التي يمكننا بلوغها في كأس العالم. رأينا في النسخ السابقة منتخبات صغيرة تصعد للأدوار الإقصائية على حساب منتخبات عريقة أخفقت في تجاوز مرحلة المجموعات. نأمل أن نفاجئ الجميع، ولا شيء مستحيل بالنسبة لنا."



ويأمل سانشيز أن ترتقي منافسات الكأس الذهبية بمستوى العنابي ليكون نداً شرساً لمنافسيه في كأس العالم، وعن طموحاته في المونديال أضاف: "بعدما يُسدَل الستار على المونديال، أريد أن يقول الناس لقد أبلى المنتخب القطري بلاء حسناً وقدَّم لاعبوه أداءً مشرفاً. أريدهم أن يتيقنوا من قدرة العنابي على مواجهة أي منافس."



وبرز اسم منتخب قطر في الأعوام الأخيرة بعدما نجح تحت قيادة فليكس سانشيز في تحقيق نجاحات كبيرة كان أبرزها حصوله على كأس آسيا لأول مرة في تاريخه عام 2019، ليشارك في المونديال المقبل بطلاً لآسيا.



وأعقب تتويج العنابي بلقب آسيا خوضه العديد من المنافسات الدولية منها بطولة كوبا أميركا بالبرازيل في 2019، وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 التي واجه خلالها منتخبات أوروبية مؤخراً، بعد دعوته للمشاركة فيها ضمن إعداد منتخب البلد المضيف للنسخة المقبلة من مونديال كرة القدم.



يشار إلى أن منافسات النسخة المقبلة من كأس العالم ستنطلق يوم 21 نوفمبر 2022، حيث يلعب المنتخب القطري مباراة الافتتاح على استاد البيت الذي يتسع لـ 60 ألف مشجع، وتختتم منافسات المونديال في استاد لوسيل بحضور 80 ألف مشجع يوم 18 ديسمبر 2022، تزامناً مع احتفالات قطر باليوم الوطني.