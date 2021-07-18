

ولم يجد أبطال آسيا صعوبة في تجاوز غرينادا 4-0 فجر اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

وهذا أول انتصار لمنتخب قطر في مشاركته التاريخية بمسابقة كأس الكونكاكاف الذهبية.

وفرض منتخب قطر أفضليته سريعاً مع الدقيقة (11) عندما ارتقى عبد العزيز حاتم لكرة عرضية أرسلها عبد الكريم حسن لتمر منه ومن الحارس بيلفون وترتطم بالقائم قبل أن يكملها في الشباك.

وشهد هدف قطر الأول جدلاً تحكيمياً قبل استعانة الحكم الأميركي أرماندو بتقنية الفيديو ومن ثم مراجعة اللقطة بنفسه ليأتي القرار بتثبيت الهدف.

وعاد أكرم عفيف ليصعب الأمور على غرينادا بإضافته الهدف الثانية من تسديدة قوية (22).

وتحسن أداء غرينادا نسبياً لكن الرد القطري جاء بهدف ثالث من ضربة رأس لمونتاري (36) بعد ركنية نفذها أكرم عفيف.

وأضاع لاعبو قطر عدة فرص السهلة لتأمين النتيجة بهدف رابع وأبرزها للمعز علي هداف كأس آسيا في الدقيقة الخامسة والأربعين.

وعوّض المعز الفرصة التي أهدرها سريعاً بعد أقل من دقيقة على انطلاق صافرة الشوط الثاني بهدف رابع (46).

وبعيداً عن التبديل الاضطراري لخروج بوعلام خوخي (41) فضّل الإسباني سانشيز إراحة لاعبيه فقام بإخراج كل من مونتاري وكريم بوضيف قبل نصف ساعة على انتهاء المباراة، ومن ثم قام بتبديل حاتم (72) والمعز (73).

ورفع منتخب قطر رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة قبل انطلاق مباراة بنما (نقطة) وهندوراس (ثلاث نقاط)، فيما خرجت غرينادا رسمياً من حسابات التأهل إلى ربع النهائي.

ويواجه العنابي في المرحلة الأخيرة هندوراس فيما يلاقي منتخب بنما منافسه غرينادا.