وذكر حساب اللجنة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "تماشياً مع الاجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد–19) فقد تقرر تمديد إيقاف جميع الأنشطة الرياضية المحلية اعتباراً من 14 آيار/مايو وحتى 31 آيار/مايو 2020 وذلك حرصاً على سلامة جميع الرياضيين والمشاركين".

وأصدر الاتحاد القطري لكرة القدم أيضاً بياناً أعلن فيه استمرار تمديد تأجيل الدوري المتوقف حتى 31 آيار/مايو الجاري.

وجاء في البيان أن الاتحاد قرر تمديد تعليق نشاطه "بناء على التعميم الصادر من اللجنة الأولمبية القطرية (رقم 13) لسنة 2020 باستمرار تمديد الإيقاف على جميع الأنشطة الرياضية حتى 31 ايار/مايو".

ويتمسك الاتحاد القطري بأمل استئناف الدوري في أي وقت لا سيما وأنّ قطر تملك العديد من الملاعب المكيفة التي تجهزها لاستضافة كأس العالم 2022 خاصة ستاد خليفة الدولي وستاد الجنوب بالوكرة، إلى جانب جاهزية ستادي المدينة التعليمية والبيت بالخور والريان.

وتوقف الدوري القطري لكرة القدم بعد المرحلة السابعة عشرة، حيث يتصدر الدحيل برصيد 42 نقطة أمام الريان (38 نقطة) والسد حامل اللقب (32 نقطة)، وكأس الأمير عند نصف النهائي والذي تأهل إليه الدحيل حامل اللقب والسد والعربي والمرخية.