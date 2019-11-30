أفرزت قرعة كأس أوروبا 2020 لكرة القدم التي سحبت السبت في بوخارست، مجموعة نارية ضمت البرتغال حاملة اللقب، فرنسا بطلة العالم والمانيا، فيما ستلتقي كرواتيا وصيفة بطل العالم مع انكلترا في إعادة لنصف نهائي مونديال 2018.

وستجمع المباراة الافتتاحية ايطاليا وتركيا ضمن المجموعة الاولى في العاصمة الايطالية روما. وتقام النهائيات بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو 2012 في 12 مدينة وذلك للمرة الاولى.

نتائج قرعة يورو 2020

المجموعة الأولى

1- تركيا

2- إيطاليا

3- ويلز

4- سويسرا

المجموعة الثانية

1-الدنمارك

2- فنلندا

3- بلجيكا

4- روسيا

المجموعة الثالثة

1- هولندا

2-أوكرانيا

3- النمسا

4- الفائز "4" من الملحق

المجموعة الرابعة

1- إنكلترا

2- كرواتيا

3- الفائز "3" من الملحق

4- جمهورية التشيك

المجموعة الخامسة

1- إسبانيا

2- السويد

3- بولندا

4- الفائز "2" من الملحق

المجموعة السادسة

1- الفائز "1" من الملحق

2- البرتغال

3- فرنسا

4-ألمانيا