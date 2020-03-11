وأضاف بيان الاتحاد الإسباني أن هذا القرار أتى بعد مطالبات من الاتحادات الرياضية ورابطة اللاعبين غير المحترفين، هذا ومن المقرر أن يعقد هذا الخميس اجتماع بين الاتحاد الاسباني ورابطة الليغا من أجل دراسة موضوع تأجيل الجولات المقبلة في الدوري الإسباني.