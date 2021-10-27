قبول استئناف هيرنانديز وتجنبه السجن 6 أشهر October 27, 2021 18:54 0:49 دقيقة قبلت المحكمة العليا في مدريد، استئناف المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز مجنبة إياه السجن لستة أشهر جراء عدم امتثاله لقرار قضائي يلزمه بالابتعاد عن زوجته بما لا يقل عن 500 م. تقارير إخبارية بايرن ميونيخ لوكاس هرنانديز -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة قبول استئناف هيرنانديز وتجنبه السجن 6 أشهر 2:36 دقيقة الحكومة الإيطالية تدعم يويفا ضد السوبر الأوروبي 14:02 دقيقة فوزي البنزرتي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:07 دقيقة تعرف على آخر مستجدات بطولة أستراليا المفتوحة 2:56 دقيقة شاب أرجنتيني يجمع قمصان ليونيل ميسي منذ أعوام 2:39 دقيقة شكوك حول جاهزية الكاميرون لاستضافة الـ"كان" 1:30 دقيقة نيمار يوضّح ! 3:13 دقيقة الملكي لمواصلة عروضه القوية أمام أوساسونا 3:21 دقيقة برشلونة لتحسين صورته أمام رايو فايكانو 3:02 دقيقة مواجهة مرتقبة بين نيس ومرسيليا في ملعب محايد