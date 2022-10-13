وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الإيطالي كل من الصربي لوكا يوفيتش (6) وكريستيانو بيراغي (22) ونيكولاس غونزاليس (32 و79 من ركلة جزاء) والتشيكي أنتونين باراك (38).

في المقابل وقعّ الإنكليزي ستيفن هامفريس هدف الفريق الاسكتلندي الوحيد (47).

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني أمام هارتس الثالث (3 نقاط) وخلف إسطنبول باشاكشيهير متصدّر المجموعة الأولى (10 نقاط).

وضمن إسطنبول باشاكشيهير بلوغ الدور الموالي من البطولة القارية بفوزه على ضيفه آر إف إس اللاتفي متذيل المجموعة بثلاثية نظيفة.

وسجّل للفائز كل من دينيز توروتش (11) والإيطالي ستيفانو أوكاكا (45 و72).