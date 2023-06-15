فينيسيوس ضمن لجنة جديدة لمكافحة العنصرية من قبل beIN SPORTS June 15, 2023 19:39 1:20 دقيقة كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، سيكون ضمن لجنة خاصة تابعة للفيفا مكونة من لاعبين آخرين ستقترح إجراءات فاعلة من أجل القضاء على العنصرية في كرة القدم. تقارير إخبارية فينيسيوس جونيور جاني إنفانتينو -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة فينيسيوس ضمن لجنة جديدة لمكافحة العنصرية 0:40 دقيقة فالنسيا يعلن تمديد عقد مدربه باراخا 1:08 دقيقة رودريغو: الضغوطات في مدريد أمر طبيعي 1:29 دقيقة رودري يأمل بنقل التوهج إلى لاروخا 2:29 دقيقة إيطاليا تأمل بالتوهج مجدداً من بوابة دوري الأمم 0:52 دقيقة تغريم بايرن ميونيخ 245 ألف يورو 0:29 دقيقة ميسي يسجل رقماً قياسياً جديداً في مسيرته 4:07 دقيقة فوز كبير للمنتخب اليمني على نظيره الماليزي 0:44 دقيقة الكشف عن الكرة الجديدة لمباريات البريميرليغ 1:27 دقيقة ريال يقدّم لاعبه الجديد بيلينغهام لوسائل الإعلام