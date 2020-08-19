فينغر ينفي عرض خدماته على الاتحاد الهولندي من قبل beIN SPORTS August 19, 2020 12:42 0:37 دقيقة أكد الفرنسي آرسين فينغر محلل قنوات beIN SPORTS أنه لم يَعرض خدماته على الاتحاد الهولندي لكرة الاقدم من أجل تدريب المنتخب مستغرباً الأخبار التي ربطته بخلافة كومان في تدريب هولندا . تقارير إخبارية منتخب هولندا أرسين فينغر -آخر الفيديوهات 2:02 دقيقة توخيل: كنت متوتراً ولم أشعر بالراحة رغم التقدم 3:10 دقيقة الخليفي: اللاعبون تغلبوا على الصعاب واستحقوا الفوز 3:57 دقيقة سيلفا يمتدح ريكو ويشعر بالفخر تجاه سان جيرمان 2:35 دقيقة دي ماريا سعيد من أجل جماهير باريس سان جيرمان 4:31 دقيقة سان جيرمان يصنع التاريخ ويتأهل لنهائي الأبطال 6:44 دقيقة غنابري: بايرن هو المرشح الأول للتتويج بلقب الأبطال 6:27 دقيقة المدرب الهولندي كومان يصل إلى برشلونة 0:33 دقيقة لاتسيو يهاجم سيلفا بعد انتقاله إلى ريال سوسييداد 0:39 دقيقة دي خيا يتمسك بالبقاء أساسياً 0:29 دقيقة تقارير: فينغر يريد تدريب المنتخب الهولندي