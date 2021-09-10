فينغر حصل على ردود فعل إيجابية بشأن إقامة بطولة كأس العالم كل عامين من قبل beIN SPORTS September 10, 2021 12:09 1:20 دقيقة أكد رئيس منظومة التطوير الرياضي في الاتحاد الدولي لكرة القدم آرسين فينغر في الاجتماع الذي أقيم في الدوحة أنّه حصل على ردود فعل إيجابية بشأن اقتراحه بإقامة بطولة كأس العالم مرة كل عامين. تقارير إخبارية كأس العالم آرسين فينغر -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة هل ستقام كأس العالم كل سنتين؟ 0:33 دقيقة رونالدو يظهر في أولد ترافورد 0:43 دقيقة ميسي يتجاوز عدد أهداف بيليه الدولية 2:38 دقيقة البرازيل تتخطّى عقبة بيرو بنجاح 3:26 دقيقة ميسي يقود الأرجنتين لفوز باهر على بوليفيا 0:44 دقيقة نهائي تاريخي بين اليافعتين رادوكانو وفرنانديس 3:48 دقيقة أوروغواي تنتزع فوزاً ثميناً من الإكوادور 2:53 دقيقة فوز ثمين لمنتخب باراغواي 3:59 دقيقة كولومبيا تعود لسكة الانتصارات 6:19 دقيقة ليلى آني فرنانديز تتأهل إلى نهائي بطولة أميركا