ونالت الولايات المتحدة الأميركية النصيب الأكبر بـ11 مدينة، في حين تمّ اختيار 3 مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين لاستضافة العرس العالمي.
وفيما يلي قائمة المدن المستضيفة لمونديال 2026 :
تورونتو - فانكوفر (كندا)
غوادالاخارا - ميكسيكو سيتي - مونتيري (المكسيك)
سياتل - سان فرانسيسكو - لوس أنجليس - كانساس سيتي - دالاس - أتلانتا - هيوستن - بوسطن - فيلادلفيا - ميامي - نيويورك/نيوجيرزي (الولايات المتحدة الأميركية).
يذكر أنّ 22 مدينة من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك كانت تتنافس على احتضان مباريات البطولة العالمية التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا.