ونالت الولايات المتحدة الأميركية النصيب الأكبر بـ11 مدينة، في حين تمّ اختيار 3 مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين لاستضافة العرس العالمي.

وفيما يلي قائمة المدن المستضيفة لمونديال 2026 :

تورونتو - فانكوفر (كندا)

غوادالاخارا - ميكسيكو سيتي - مونتيري (المكسيك)

سياتل - سان فرانسيسكو - لوس أنجليس - كانساس سيتي - دالاس - أتلانتا - هيوستن - بوسطن - فيلادلفيا - ميامي - نيويورك/نيوجيرزي (الولايات المتحدة الأميركية).

Your #FIFAWorldCup 2026 Host Cities:



🇺🇸Atlanta

🇺🇸Boston

🇺🇸Dallas

🇲🇽Guadalajara

🇺🇸Houston

🇺🇸Kansas City

🇺🇸Los Angeles

🇲🇽Mexico City

🇺🇸Miami

🇲🇽Monterrey

🇺🇸New York / New Jersey

🇺🇸Philadelphia

🇺🇸San Francisco Bay Area

🇺🇸Seattle

🇨🇦Toronto

🇨🇦Vancouver — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2022

يذكر أنّ 22 مدينة من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك كانت تتنافس على احتضان مباريات البطولة العالمية التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا.