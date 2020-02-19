تأتي هذه الخطوة على خلفية الاستقالة الجماعية لرئيس الاتحاد العراقي بالإضافة لجميع أعضاء الاتحاد، ومن المنتظر أن يتم تشكيل هيئة مؤقتة خلال الفترة المقبلة لإدارة شؤون الإتحاد قبل إجراء انتخابات جديدة للإتحاد العراقي لكرة القدم.

