فيفا يعلن عن المدن المضيفة لكأس العالم للسيّدات 2023 من قبل beIN SPORTS April 1, 2021 21:37 0:44 دقيقة أعلن الاتّحاد الدوليّ لكرة القدم قائمة المدن المستضيفة لنهائيّات كأس العالم للسيّدات 2023 والتي ستقام في كل من أستراليا ونيوزيلندا. تقارير إخبارية الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم للسيدات -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة بيبي يتفهّم ردّ فعل رونالدو 0:44 دقيقة فيفا يعلن عن المدن المضيفة لكأس العالم للسيّدات 0:30 دقيقة يوفنتوس يعلن إصابة بونوتشي بـ"كوفيد-19" 1:03 دقيقة بعد برشلونة..رايولا ووالد هالاند يتوجهان إلى مدريد 2:31 دقيقة منتخبات تألقت وأخرى فجّرت المفاجآت في التصفيات 2:49 دقيقة خسارة ألمانيا شكّلت صدمة للجماهير والصحافة 2:49 دقيقة اتحاد الكرة العماني يلغي جميع الأنشطة الرياضية 0:32 دقيقة نهائيات كأس أمم إفريقيا تنطلق في 9 يناير 3:03 دقيقة السلامي: "تحملت الضغط" 0:35 دقيقة ميدفيديف يغادر ميامي من ربع النهائي