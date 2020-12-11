وضمّت القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب كلاً من روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب بولندا، ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني فضلاً عن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والإيطالي ومنتخب البرتغال.

ويبدو "ليفا" الأوفر حظا لنيل اللقب على حساب نجمي برشلونة الإسباني ميسي ويوفنتوس الإيطالي رونالدو، وذلك بعد قيادته بايرن ميونيخ إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي كأس السوبر المحلية وكأس السوبر الأوروبية.

وكان من المفترض أن يقام حفل "فيفا" السنوي لتوزيع الجوائز في 21 أيلول/سبتمبر في ميلانو، لكنه أرجىء إلى 17 كانون الأول/ديسمبر حيث سيقام في مقر الاتحاد الدولي في زيوريخ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وسبق لليفاندوفسكي أن توج في الأول من تشرين الأول/أكتوبر بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل الاتحاد القاري (يويفا).

أما على مستوى المدربين فقد ضمّت اللائحة المصغرة كلاً من الألماني هانزي ديتر فليك مدرب بايرن ميونيخ ومواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول، والأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد.

من جهة أخرى سيتنافس كل من البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول) والألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ) ويان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) على جائزة أفضل حارس مرمى.

أما بالنسبة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف فسيراهن عليها كل من الأوروغواياني لويس سواريز (برشلونة ثمّ أتلتيكو مدريد) ومواطنه جيورجيان دانيال دي أراسكاييتا بينيديتي (فلامنغو) وسون هيونغ مين (توتنهام).

وفيما يلي القائمة المختصرة لبقية الجوائز:

أفضل لاعبة : لوسي برونز (إنكلترا-ليون-مانشستر سيتي)، بيرنيل هاردر (الدنمارك-فولفسبورغ-تشيلسي)، ويندي رينار (فرنسا-ليون).

أفضل حارسة مرمى :" سارة بوهادي (فرنسا-ليون)، كلوديا كريستيان إندلر (تشيلي- باريس سان جيرمان )، أليسا نايهير (أميركا- شيكاغو ريد ستارز).

أفضل مدرب لفئة السيدات : إيما هايس (إنكلترا-تشيلسي)، جان لوك فاسور (فرنسا-ليون) سارينا فيغمان (هولندا-المنتخب الهولندي)