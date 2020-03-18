وكان كل من يويفا وكونميبول قد أعلن الثلاثاء إرجاء البطولة القارية من موعدها المقرر في صيف العام الحالي إلى حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2021، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي فرض شللا شبه كامل على مجمل النشاطات الرياضية في الفترة الحالية.

وعقد مكتب مجلس الفيفا اجتماعا عبر الهاتف الأربعاء، لبحث الخطوة والتقرير بشأن كأس العالم للأندية التي كان من المقرر أن تقام نسختها الأولى بصيغتها الجديدة في صيف العالم المقبل في الصين، بمشاركة 24 فريقا.

وأكد الفيفا في بيان أنه "أدرج المواعيد الجديدة لبطولتي كوبا أميركا وكأس أوروبا (11 حزيران/يونيو-11 تموز/يوليو 2021) في جدول المباريات الدولية، وسيقرر في مرحلة لاحقة متى يقام مونديال الأندية بصيغته الجديدة، والذي كان مقررا في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2021".

وقال رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو إن "هذا الوضع الاستثنائي يتطلب إجراءات استثنائية وقرارات. هذه الأزمة تؤثر على كل العالم، ولذا على الحلول أن تأخذ في الاعتبار مصالح كل الأطراف حول العالم".

وكان الفيفا قد أشار في بيانه أمس بشأن اجتماع اليوم الذي شارك فيه رؤساء الاتحادات القارية، إلى وجود ثلاثة احتمالات بشأن مونديال الأندية، تشمل إقامته في وقت آخر من 2021، أو نقله إلى عام 2022 (الذي تقام فيه نهائيات كأس العالم في قطر)، أو حتى إلى عام 2023.

وقرر فيفا تشكيل مجموعة عمل تجمعه والاتحادات القارية لدرس تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على روزنامة البطولات الدولية وانتقالات اللاعبين، لدراسة "تعديلات على النظام أو إعفاءات مؤقتة".

كما سيتم دراسة إنشاء "صندوق دعم محتمل" لكرة القدم العالمية، والتبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار لصندوق منظمة الصحة العالمية لمساعدتها في مكافحة فيروس "كوفيد-19".

