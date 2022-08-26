كان من المقرر أن يُعين الاتحاد الهندي لكرة القدم رئيسًا جديدًا في كانون الأول/ديسمبر 2020، لكن مشاكل في التعديلات الدستورية أخّرت عملية التعيين ما دفع فيفا إلى معاقبته.
وقضت المحكمة العليا في الهند بحل الاتحاد المحلي للعبة وتعيين هيئة قضاة من ثلاثة أشخاص لإجراء الانتخابات بحلول 15 ايلول/سبتمبر. لكن فيفا أوضح الجمعة أنه "تلقى تأكيدًا" بأن "إدارة الاتحاد الهندي تدير مرة أخرى كل الشؤون الجارية"، معترفًا بإعادته إلى عضويته في الوقت الذي شجع فيه على إجراء الانتخابات "في الوقت المناسب".
وأكد الاتحاد الدولي ان بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة والتي من المقرر إقامتها في الهند في الفترة من 11 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر "ستقام كما هو مخطط لها".