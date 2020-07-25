وأعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة لقدم عبر تويتر: "أنّ الخطاب تضمّنَ التأكيد على أهميّة البطولة، ومَدى تأثيرها على كرة القدم في المنطقة، وعلى أعلى المستويات، خاصّةً وأنّ البطولة ستشارك فيها منتخبات من قارتين وكلها تتشارك القيم والعادات نفسها".

