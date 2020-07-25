وأعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة لقدم عبر تويتر: "أنّ الخطاب تضمّنَ التأكيد على أهميّة البطولة، ومَدى تأثيرها على كرة القدم في المنطقة، وعلى أعلى المستويات، خاصّةً وأنّ البطولة ستشارك فيها منتخبات من قارتين وكلها تتشارك القيم والعادات نفسها".
فيفا يدعو للمشاركة في كأس العرب قطر 2021
وأعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة لقدم عبر تويتر: "أنّ الخطاب تضمّنَ التأكيد على أهميّة البطولة، ومَدى تأثيرها على كرة القدم في المنطقة، وعلى أعلى المستويات، خاصّةً وأنّ البطولة ستشارك فيها منتخبات من قارتين وكلها تتشارك القيم والعادات نفسها".
تقارير إخبارية الفيفا منتخب قطر