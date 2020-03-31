وأدى انتشار فيروس "كوفيد-19" إلى شلل شبه كامل في الحركة الرياضية حول العالم بما في ذلك تعليق البطولات الكروية الخمس الكبرى بالاضافة الى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) إلى أجل غير مسمى، كما أسفر عن إرجاء كأس أوروبا وكوبا أميركا 2020، إلى العام المقبل.

وقال الاتحاد الدولي الذي لديه 1,5 مليار دولار (1,36 مليار يورو) احتياطي في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، إنه "يفكر في سبل مساعدة مجتمع كرة القدم العالمي".

وأضاف الفيفا أن الشكل الذي ستتخذه هذه المساعدة "قيد الدراسة والمناقشة حاليا بالتعاون مع أعضاء الاتحاد والاتحادات المحلية والشركاء الآخرين".

وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق أنه أنشأ مجموعة عمل تساعد الاتحادات القارية للحد من تأثير أزمة فيروس "كوفيد-19".