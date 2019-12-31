يأتي ذلك في وقت أثارت فيه تقنية حكم الفيديو المساعد حفيظة عُشاق كرة القدم، الذين اعتبروا أن التكنولوجيا أثّرت على اللعبة من ناحية النتائج والمتعة الكروية، خاصة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

و كان أمين عام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المكلف بشؤون القوانين الناظمة للعبة لوكاس برود كشف أن على تقنية الفيديو المساعدة "VAR" أن تغيّر القرار الذي يتخذ على أرض الملعب فقط في حال وجود خطأ واضح وصريح، بعد الجدل الذي أثارته التقنية في الآونة الاخيرة لا سيما في الجولة الماضية من البريمييرليغ خاصة في في حالات التسلل بسبب ميلمترات بسيطة وهامشية لم تظهر واضحة في العديد منها، ما أثار الشكوك حول ما إذا كانت التقنية دقيقة بما يكفي لتحديد قرارات بهذه الدقة.

